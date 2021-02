The Clit Test répertorie les films, séries, livres et chansons qui évoquent le clitoris.

«Dès mon plus jeune âge, je connaissais les fellations, la pénétration vaginale et la masturbation masculine mais rien de ce que je voyais à l’écran ne m’a appris le fonctionnement du corps des femmes au-delà des règles et de la grossesse», explique Frances Rayner au Huffingtonpost.co.uk. Originaire de Glasgow, elle a lancé avec la Londonienne Irene Tortajada le site internet et le compte Instagram «The Clit Test» en février 2020.

Le concept? Répertorier les œuvres (films, séries, livres et chansons) qui évoquent le clitoris pour en donner ainsi une version plus réaliste et nuancée. «Les scènes qui montrent une stimulation clitoridienne, comme le sexe oral, la masturbation ou un sex-toy sont rares à l’écran. Or, la quasi-totalité des femmes a besoin de stimulation externe pour jouir», précise Frances Rayner au magazine Causette. En effet, qu’il s’agisse de pénétration vaginale ou de stimulation externe, c’est le clitoris, qui mesure entre 8 à 12 cm et contient quelque 8000 terminaisons nerveuses, qui est au centre de tout.

Pour réussir ce test, inspiré du test de Beschdel qui évalue la présence féminine dans une œuvre de fiction, il suffit que le clitoris soit mentionné, montré de façon explicite ou suggéré. Par exemple: le cunnilingus, la masturbation ou l’utilisation d’un vibromasseur, une tête ou une main sous les draps ou encore une référence au fait que la pénétration seule ne suffise pas toujours à provoquer un orgasme.