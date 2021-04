Attaque au Mozambique : Le site mozambicain de Total près de Palma est à l’arrêt

Après avoir pris la ville de Palma le 24 mars, les djihadistes ont été repérés près du site voisin de Total, qui a préféré évacuer son personnel.

Malgré plusieurs évacuations par bateau vers le port de Pemba, à plus de 200 km, le nombre des déplacés n’a cessé de gonfler. Vendredi, près de 15’000 personnes se trouvaient dans la concession gazière, plusieurs milliers aux portes mêmes du site. Les groupes armés, connus localement sous le nom d’Al-Shabab («les jeunes» en arabe), ravagent la province pauvre mais riche en gaz naturel du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, depuis plus de trois ans.

Evacuation partielle en décembre

Le géant énergétique français n’a pas déploré de victimes et le site n’a pas été directement visé. Mais les travaux étaient déjà suspendus depuis fin décembre à la suite d’une série d’attaques djihadistes à proximité. Une partie du personnel avait déjà été évacuée. Le jour même de l’attaque, le géant français avait annoncé la reprise des travaux de construction sur le site. Selon les experts, étant donnée l’ampleur de l’attaque et la préparation nécessaire, il semble peu probable qu’elle soit liée à cette annonce.

Au total plus de 9100 personnes ont été déplacées par l’attaque, selon Organisation internationale pour les migrations (OIM). Sur les plus de 110’000 vivant dans la zone de Palma, 40% avaient déjà fui les violences dans d’autres parties de la province, selon l’ONU. Beaucoup de personnes qui ont fui Palma, sur des bateaux de pêche ou à pied, ont été recueillies par les Nations Unies et les ONG, déshydratées, pieds nus et en état de choc, après plusieurs jours passés dans la brousse sans rien à boire ni manger.