Internet : Le site pornographique Pornhub dans la tourmente

Accusé d’héberger des vidéos pédopornographiques et de viols, Pornhub a annoncé une série de mesures pour lutter contre les contenus illégaux.

Mastercard et Visa ont annoncé jeudi que leurs cartes de crédit ne pourraient plus être utilisées - dans l’immédiat - pour effectuer des paiements sur Pornhub.

Lâché par Mastercard et Visa, critiqué au Canada où il est basé, Pornhub, l’un des sites pornographiques les plus populaires de la planète, se retrouve dans la tourmente. La plateforme est accusée d’héberger des vidéos pédopornographiques et de viols. Pornhub réfute.

Parmi les 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées sur le site chaque année, «beaucoup montrent des abus perpétrés sur des enfants et de la violence non consentie», selon le quotidien américain. Les premières répercussions n’ont pas tardé: Mastercard et Visa ont annoncé jeudi que leurs cartes de crédit ne pourraient plus être utilisées – dans l’immédiat – pour effectuer des paiements sur Pornhub.