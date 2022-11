Le site web des CFF est en panne

Suisse : L’achat de billets sur le site des CFF fonctionne «de manière limitée»

Ce mardi, en début d’après-midi, un lecteur-reporter a signalé que ni l’application ni le site Internet des CFF n’étaient accessibles. «L’achat de billets via l’app est impossible, il n’est pas possible de changer de moyen de paiement, les modifications de profil ne sont pas possibles. Le site Web ne peut pas non plus être visité», a-t-il déclaré. Si une panne a bel et bien été annoncée ( voir image ci-dessous), il semble désormais que l’achat de billets fonctionne «de manière limitée».