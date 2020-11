France : Le site Wish accusé de réductions de prix «trompeuses»

La répression des fraudes en France a épinglé la plateforme de ventes en ligne bien connue aussi en Suisse, et l’accuse de pratiquer des réductions de prix «dénuées de toute réalité économique».

Les services français de la répression des fraudes mettent en cause le site de vente en ligne wish.com pour des réductions de prix «trompeuses» et des produits d’appel pas réellement disponibles, et ont transmis le dossier au parquet de Paris.