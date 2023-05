Zuzu.ch vend des contrefaçons de jeux Lego et cartes Pokémon

«Le produit n’était même pas emballé dans un carton, mais mis en vrac dans un emballage de transport, déplore-t-il. Le mode d’emploi ne contient aucune explication, juste des photos pour aider au montage. Et des indications sont écrites en chinois sur le paquet.» Autant d’informations qui, pour ce client, ne laissent aucune place au doute.

Dans le viseur de la douane

«Arnaque totale!» «À fuir absolument!» Sur internet, les commentaires négatifs pleuvent pour qualifier «les magouilles» de zuzu.ch. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a été informé du fait que «des contrefaçons pourraient être vendues sur cette plateforme en ligne». La Fédération romande des consommateurs (FRC) a elle-même reçu «deux signalements entre 2021 et 2022 portant sur de vraisemblables contrefaçons de cartes de la marque Pokémon». Elle précise néanmoins qu’il se pourrait que la situation soit plus étendue.