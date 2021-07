Olympisme : Le ski-alpinisme sera une discipline olympique en 2026

Les membres du Comité international polympique (CIO) ont décidé à l’unanimité de répondre favorablement à la demande des organisateurs des JO 2026 de Milan.

Cette discipline de montagne, consistant à gravir et dévaler des itinéraires hors-piste sur des skis légers équipés de peaux de phoque, ou avec les skis dans le sac si la pente est trop raide, s’ajoutera aux quinze sports olympiques d’hiver – une liste intangible depuis l’introduction du snowboard aux JO 1998 de Nagano.

Cinq épreuves au programme

Comme lors des Jeux olympiques de la jeunesse l’an dernier à Lausanne, qui ont servi de test, le ski-alpinisme va donner lieu à cinq épreuves (sprint et course individuelle hommes et femmes, relais mixte) pour départager 48 qualifiés, qui entreront dans le quota global de 2900 participants aux Jeux.