Réchauffement : Le ski pourrait devenir un sport de luxe à l’avenir

Le manque de neige à Adelboden (BE) ce 28 décembre.

La réponse est claire: selon des projections effectuées sur le domaine skiable d’Andermatt-Sedrun-Disentis, en Suisse centrale, la réponse est oui. Mais pas avant de longues années. En effet, il faudrait que le site soit encore en activité en 2100 pour rentrer dans ses frais, explique Erika Hiltbrunner, la chercheuse à la tête des travaux, interrogée par SRF info. Or une partie, située en basse altitude, pourrait devoir fermer en raison du réchauffement climatique.

L’enneigement artificiel coûte très cher

Mais le haut du domaine pourrait être skiable, moyennant un enneigement artificiel. Et ce dernier risque de poser problème car il nécessite beaucoup d’eau. «Nous avons calculé ainsi que les besoins en eau du domaine augmenteront de 80% d’ici à la fin du siècle», indique la scientifique. Le hic, c’est qu’exploiter de nouvelles sources d’eau va coûter cher. «Il faut de nouvelles installations techniques, pomper l’eau en altitude, refroidir les conduites, etc.»

Et il n’y a pas de miracle: ces coûts se répercuteront sur les skieurs. Ils devront sortir toujours plus le porte-monnaie pour s’adonner aux joies de la glisse. «Un jour, les personnes aux revenus moyens ne pourront tout simplement plus s’offrir de vacances de ski», estime la chercheuse.