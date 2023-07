Du ski de fond sans la neige: Le ski roue, pour souffrir avec le sourire

Tout ressemble au ski de fond, à l’exception bien sûr de la neige. Le ski roue - ou ski à roulettes - est un outil bien connu des fondeurs. «C’est la méthode d’entraînement la plus efficace», explique Candide Pralong, Valaisan présent sur le circuit de Coupe du monde du sport hivernal. Lui passe bien plus de temps sur ses petites roues que sur les pistes de ski de fond. Alors quand un événement comme le Dupaski Festival se présente, il n’hésite pas. «J’adore mettre un dossard l’été. Ça me donne des références pour la suite.»