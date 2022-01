Ski alpin – Le slalom de Zagreb annulé après le passage de 19 skieurs

La décision apparaît comme un soulagement: le slalom de Zagreb e st passé à la trappe après moins d’une demi-manche désastreuse. Les plus optimistes parlaient d’un état de la piste légèrement meilleur que lors du slalom d e mardi. A voir la dureté de la neige et les différentes interruptions, il n’y a pas eu de miracle sur le tracé croate depuis son annulation de la veille.

Une dizaine de centimètres de neige est tombée durant la nuit de mercredi à ce jeudi , mais les organisateurs ont surtout mobilisé du sel et de l’eau pour tenter de sauver la course. Une interruption de course après 14 passages a d’ailleurs permis à des officiels d’arroser la piste avec leurs bidons, dans une sorte de baroud d’honneur.

La durée de l’interruption était telle que les réalisateurs en ont profité pour diffuser des images de télésièges vides et d’un chien très heureux de sa randonnée. Il s’agissait alors de la première des nombreuses pauses observées. Il y en a eu beaucoup d’autres pour permettre aux hommes armés de bidons, de pelles et de radios d’essayer de sauver les meubles. Pour citer notre confrère de la RTS John Nicolet: « C e n’est pas une blague cette course, mais pas loin.»