Breaking Bad: le slip de Walter White vendu aux enchères

«Breaking Bad» : Le slip de Walter White disponible sur un site d’enchères

Vous avez toujours rêvé d’acquérir le slip qu’a porté Bryan Cranston lorsqu’il jouait Walter White dans «Breaking Bad»? C’est désormais possible. Il est affiché aux enchères sur le site Propstore jusqu’au lundi 27 février 2023. Un acquéreur en proposait déjà 6000 dollars le 16 février 2023, alors que sa valeur est estimée entre 2500 et 5000 dollars.

Le slip de taille 40 n’est plus tout neuf. Loin de là. «Son élasticité a été en grande partie perdue à cause de l’usure et de l’âge. Il présente également des taches», peut-on lire sur le site de vente. Walter White, dont la statue érigée au Nouveau-Mexique a fait grincer des dents, a porté ce vêtement depuis l’épisode pilote et ensuite lors des cinq saisons du programme.