Christian Schneuwly et les Stadistes sont dans une dynamique très positive.

L a première surprise est intervenue en tout début de rencontre, lorsque le capitaine lausannois Christopher Routis devait laisser ses coéquipiers sur blessure, remplacé par Karim Hajrulahu. Cela n’a pas semblé déstabiliser les hommes de Meho Kodro, puisque Guy Mbenza ouvrait le score à la 13e minute, bien lancé à la limite du hors-jeu par Yanis Lahouiel. Trois minutes plus tard, ce sont les Tessinois qui se faisaient dangereux sur balle arrêtée, en touchant la transversale de Justin Hammel.

Ce n’est qu’à la demi-heure de jeu que les hommes de Baldo Raineri ont réellement commencé à se faire insistants dans le jeu, enchaînant trois occasions consécutives. Mais la mèche a vite été éteinte par l’organisation défensive sans faille des pensionnaires de la Pontaise. Juste avant de retourner aux vestiaires, Guy Mbenza avait la possibilité de mettre son équipe a l’abri. Mais ce second face - à - face s’est soldé par un poteau décevant pour les Stadistes.

Retour sur le podium

La pause n’a pas changé la physionomie de la rencontre, avec un Stade Lausanne en pleine bourre, bien organisé et qui s’est fait le plus souvent dangereux. À l’heure de jeu, la guigne frappait cette fois Chiasso, avec deux sorties sur blessures. Après plusieurs tentatives manquées, c’est à la 77e minutes que Guy Mbenza doublait la mise d’un missile sous la transversale. Quelques minutes plus tard, l’attaquant Congolais (Brazzaville) triplait la mise sur un service de Ndongo. C’est aussi le moment qu’ a choisi Meho Kodro pour lancer Joël Monteiro pour ses premières minutes sous le maillot stadiste.