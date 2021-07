Football - Le SLO entame la saison par un nul

De nombreux nouveaux visages

Un premier match, c’est bien sûr l’occasion de découvrir des nouveaux visages. Au SLO, il y en a beaucoup avec déjà dix arrivées pour compenser une douzaine de départs, dont ceux de plusieurs leaders offensifs si l’on pense à Lahiouel (Xamax) et Amdouni (LS). Le club vaudois est allé faire ses emplettes principalement en France (Chader, Danho), en Belgique (Abdallah) et au Luxembourg (Hadji) mais également chez son voisin de la Tuilière, avec les prêts des Lausannois Cueni et Hysenaj.