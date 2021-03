Un pressing tout terrain, un jeu parfois chatoyant, des tirs comme s’il en pleuvait (21 dont huit cadrés), le tout contre une équipe leader au classement et avec des moyens bien plus élevés limitée à cinq tentatives dont une seul e dans la mire… Le club de la Pontaise a impressionné, mardi, face à Grasshopper. Il a juste manqué deux points de plus dans son escarcelle pour que la démonstration soit encore plus éclatante.