Meho Kodro et son SLO ont longtemps mené.

L’ « autre club lausannois » ne fait pas beaucoup de bruit, mais reste dans le sillage des favoris de cette saison de l’antichambre de l’élite helvétique. Après plus d’un tiers du championnat, il n’a que quatre longueurs de retard sur Thoune, l’actuel barragiste, et recevra encore deux fois (GC et Xamax) à la Pontaise d’ici la trêve des confiseurs. Regrettera-t-il le point laissé en route mardi au décompte final, face à l’ancien dauphin de la ligue?