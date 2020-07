Football

Le SLO marque encore un point

Menant à la marque à la 71e minute, les hommes de Maccoppi se sont fait rejoindre dans les ultimes secondes.

Winterthur n’a pas fait ce long déplacement pour s’offrir en victime expiatoire au Stade Lausanne Ouchy. A Colovray, on ne joue que depuis 18 secondes quand, sur un ballon perdu par Gaillard, les Zurichois s’offrent un premier coup de coin. 50 secondes plus tard, c’est le premier but: un tir appuyé de Tranquilli, que Bühler dévie du bout de son soulier. C’est 0-1 et un premier avertissement pour le SLO.