Football - Le SLO ne marque toujours pas

Nonante minutes plus tard, et un 0-0 plus tard, ces huit points sont toujours de mise. Un nul chez le leader c’est pas si mal. Mais, en revanche, dans la colonne du négatif, il est à noter que le SLO n’a une nouvelle fois pas marqué. Cela fait donc cinq rencontres que les hommes de Meho Kodro restent muets. C’est beaucoup trop pour espérer progresser dans la hiérarchie de Challenge League.