Football: Le SLO ne sera pas champion d’automne

Teddy Okou n’a finalement pas trouvé le chemin du but à Wil.

Même si les Vaudois étaient privés de Florian Danho, qui avait inscrit un hat-trick la semaine dernière et de Zachary Hadji (les deux étaient suspendus), Teddy Okou (11 buts cette saison) et Alban Adjini étaient attaque pour défier la meilleure formation de Challenge League à domicile (22 points récoltés sur 24) qui n’avait égaré que deux unités face à Thoune en août dernier.

55% de possession

Meilleurs dans le jeu, avec une possession du ballon supérieure aux Saint-Gallois (55%), il n’a manqué que la signature au bas du tableau pour les joueurs de la Pontaise. Ils étaient bien décidés à être les premiers à s’imposer sur ce terrain comme ils l’avaient fait la saison passée (3-2), d’autant plus qu’ils étaient les plus performants de cette seconde division à l’extérieur avec quatorze points comptabilisés sur la route.

Il n’y aura finalement aucun but marqué dans ce choc au sommet très agréable, qui permet à Wil de rester en tête de cette Challenge League grâce à une meilleure différence de but (36-22 contre 33-22) par rapport aux Lausannois de la Pontaise qui n’ont plus rien d’un Petit Poucet.