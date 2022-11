Football : Le SLO perd 3 points sur tapis vert, il conteste

Concrètement, le club aurait omis de remettre à l’administration des documents prouvant les salaires et les charges sociales - et ce malgré deux délais supplémentaires et le fait que les versements avaient été effectués. Les dirigeants du SLO estiment que la sanction est disproportionnée, puisque les salaires et les charges ont bien été payés. Seule l’attestation du paiement de la LAA aurait été transmise par mail cinq minutes après l’échéance, et a été confirmée par la compagnie d’assurance trois jours plus tard.