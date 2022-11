Football: Le SLO perd contre la lanterne rouge Xamax

Le scénario tant redouté semblait donc se réaliser, d’autant plus que chacune des tentatives des Stadistes était contrée par la défense ou le gardien du club neuchâtelois. Guivarch semblait bien décidé à garder sa cage inviolée, mais il a dû s’avouer vaincu après une énième incursion d’Okou. L’attaquant du SLO – qui avait mis le feu dans la défense xamaxienne tout au long de la première mi-temps – est parvenu à se mettre en position de frappe dans la surface. Il ne lui en fallait pas plus pour décocher un tir en force imparable. Égalité, dans une rencontre qui pouvait encore tourner de n’importe quel côté après 45 minutes de jeu.

Équilibre fragile

Mais au retour des vestiaires, la fragile domination des joueurs d’Anthony Braizat a rapidement été mise à l’épreuve. Havenaar s’est davantage élevé que ses adversaires, et il a marqué le deuxième but de Xamax. Là encore, les 3355 spectateurs venus braver la fraîcheur automnale ont apprécié le spectacle. Car ce Xamax, souvent dominé cette saison, était en train de malmener l’actuel premier du classement de Challenge League. Restait alors à conserver l’avantage. Stade-Lausanne-Ouchy a pourtant tout essayé, en amenant du mouvement sur les ailes et en tentant des centres. Danho a même eu la balle d’égalisation au bout du pied à la 90e minute, mais son tir est passé juste au-dessus du but. Zéro point et des regrets: voilà ce que le SLO ramène de la Maladière.