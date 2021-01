Lavdrim Hajrulahu et les Vaudois n’ont pas réussir à faire tomber Omer Dzonlagic et les Bernois.

Les Stadistes avaient mieux entamé la partie, jouant haut et parvenant à trouver régulièrement la vitesse toujours appréciable de Ndongo (3e, 14e, puis 39e). Mais l'opportunisme des Bernois a rapidement payé. Hasler a d'abord obligé le portier Hammel à un arrêt à bout portant (17e). Ce dernier a ensuite été trop court sur un coup de canon de Fatkic, qui a dépoussiéré sa lucarne de plus de 25 mètres (22e). Un but exceptionnel.