football - Le SLO recevra Sion, Servette et Lausanne préservés

Stade Lausanne – Sion. Voilà l’affiche la plus alléchante pour les spectateurs romands à se mettre sous la pupille lors des 16es de finale de la Coupe de Suisse, qui se disputeront entre le 17 et le 19 septembre.

L’ancien joueur de Grasshopper et Bâle notamment, Kay Voser a eu la main plus clémente avec Servette et Lausanne. Les Genevois se rendront à Bâle pour y affronter Concordia (2e ligue interrégionale). Les Vaudois devront effectuer le déplacement de la Gruyère pour y défier Bulle (1re ligue).