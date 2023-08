Super League: Stade Lausanne Ouchy mené à la pause face à Zurich

Que va dire Anthony Braizat à ses hommes à la pause? Retenir le positif et les deux grosses occasions qui auraient du mener à l'ouverture du score de la part du SLO? Ou reprocher cette naïveté défensive qui a coûté le pénalty transformé ensuite par Okita? Quoi qu'il en soit, Stade Lausanne Ouchy peut être frustré après ses 45 premières minutes car longtemps il a regardé le FCZ droit dans les yeux et aurait du mener au score s'il s'était montré plus hargneux dans le dernier geste.