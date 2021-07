Football - Le SLO remporte le derby contre Yverdon

Thoune part bien

Deuxième du dernier championnat derrière GC, Thoune a débuté sa saison samedi soir à Kriens par une victoire 3-1 (2-1). Les hommes de Carlos Bernegger ont affiché leurs ambitions dès la 3e minute, via un but d ’ Alexander Gerndt. Si Liridon Mulaj a égalisé pour l ’ équipe entraînée par Davide Morandi à la 30e, Thoune a repris les devants six minutes plus tard grâce à un but de Daniel dos Santos (36e). À la 82e, un penalty transformé par Gregory Karlen a scellé le score.