Football: Lucerne ouvre le score face à SLO

Petite mi-temps assez pauvre en émotion à la Swissporarena. Lucerne entame la rencontre avec l'envie d'imprimer un rythme élevé et empêcher le SLO de construire depuis le bas. Après une dizaine de minutes, le match s'endort sans actions concrètes de part et d'autre avant que les Vaudois sortent enfin de leur léthargie et décident de construire. Une action intéressante pour le SLO est suivie par la plus grosse opportunité de la partie quand Beloko frappe la barre transversale avec un magnifique tir à vingt mètres. Lucerne ne pique pas et le SLO esquive les rares coups dans sa direction.