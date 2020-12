Le FC Stade Lausanne-Ouchy a saisi ce duel au sommet de la 13e journée de Challenge League à bras-le-corps. Durant les vingt premières minutes, il a manœuvré en patron sur la pelouse du Brügglifeld et a littéralement étouffé l’opposition. Pour s’en persuader, il n’y a qu’à chiffrer le nombre de fois où Aarau est parvenu à pénétrer dans la moitié adverse du terrain balle au pied. Elles se comptaient alors sur les doigts d’une main.

Capable de se déployer rapidement et n’hésitant d’ailleurs pas à utiliser toute la largeur du terrain pour se faire, le SLO a souvent donné le tournis à la brigade défensive des lieux, sans réussir pour autant à générer une menace sérieuse devant la cage. Quand Filip Stojilkovic a vu sa reprise être repoussée par le gardien Dany Da Silva sur le premier coup de coin argovien de la partie (21e), puis sa réussite refusée pour une position de hors-jeu (28e), on s’est dit qu’Aarau n’allait certainement pas se laisser martyriser de la sorte plus longtemps.