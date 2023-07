Football: Le SLO tient le Paris FC en échec

Face à une équipe de L2 qui ne disputait que son deuxième match de préparation de l’exercice 2023/2024 – et qui commencera son championnat contre Caen le 5 août seulement (à domicile, mais à Troyes) –, le SLO a fait du SLO. Et pour cause, le XI qu’Anthony Braizat a aligné était entièrement composé de joueurs ayant gagné, sur le pré face à Sion, le droit de jouer en Super League. Et ç’a été très intéressant, contre le Paris FC.