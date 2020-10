Tout s’écroule en cinq minutes

Dire qu’il n’y a eu qu’une équipe sur le terrain de la Pontaise durant plus d’une heure serait faux. Le SLO a malgré tout eu le ballon, les plus grosses occasions et même l’avantage. Sinan Ramovic a intelligemment remis derrière lui à l’orée de la surface et Dylan Tavares a allumé le petit filet de Mateo Matic (53e, 1-0). Amplement mérité.