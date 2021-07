Tour de France : Le Slovène Primoz Roglic jette l’éponge

Largement distancé au général, Roglic a abandonné avant la 9e étape de la Grande Boucle. Il avait terminé 2e de la dernière édition.

Le Slovène Primoz Roglic, deuxième du Tour de France l’an dernier, a renoncé à poursuivre la course, dimanche, avant le départ de la 9e étape à Cluses, a annoncé son équipe Jumbo. Roglic est fortement diminué par les suites d’une chute lundi dernier dans la 3e étape. «Ça ne sert à rien de continuer ainsi», a déclaré le Slovène, cité par son équipe. «Il est maintenant temps de récupérer et de me concentrer sur mes nouveaux objectifs», a-t-il ajouté.