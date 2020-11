Luxe : Le smartphone des ultras riches n’a rien de smart

Des ex-salariés de la défunte marque Vertu promettent aux gens fortunés un appareil sécurisé, surtout grâce à ses fonctionnalités minimalistes.

Ni les smartphones hypersécurisés, ni les téléphones de luxe n’ont connu le succès jusqu’à présent. Cela n’a pas dissuadé la firme britannique Xor de retenter le coup avec une nouvelle formule. Début 2021, elle va commercialiser son modèle Titanium, baptisé conformément à son châssis en titane. Pas question de rivaliser avec les smartphones de dernier cri: le téléphone n’est qu’un combiné rétro qui ne mérite même pas l’appellation smartphone. Il se limite à des appels vocaux en 2G et 3 G, ainsi que des textos SMS. La seule fantaisie embarquée? Un capteur de qualité d’air, relève le site Engadget . Le Xor bénéficie quand même d’un brin de technologie moderne comme l’annulation active du bruit et la recharge sans fil, avec une autonomie jusqu’à 5 jours promise.

Sécurité promise

Outre son aspect chic, Xor fait valoir des arguments de confidentialité. Deux détenteurs de modèles Xor peuvent échanger des appels et des SMS avec un chiffrement de bout en bout matériel (algorithme AES256 réputé l’un des plus sûrs). Le téléphone utilise aussi une sonnerie différente pour indiquer si un appel est chiffré ou non. Chaque combiné a également une clé secrète à distance permettant aux utilisateurs de supprimer à distance leurs données qui se résument à pas grand-chose.