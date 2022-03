On a testé – Le smartphone d’Oppo joue dans la cour des grands

À titre indicatif, le modèle Find X3 Pro a fait jeu égal question écran avec l’iPhone 12 Pro Max d’Apple et avec le dernier S22 Ultra de Samsung question caméra, selon les tests de la firme française spécialisée Dxomark. Et Oppo s’est aussi démarqué avec des recharges ultrarapides des batteries.

Oppo a doté le Find X5 Pro, son nouvel appareil de référence, d’un écran affichant une diagonale de 6,7 pouces en résolution de 2960x 1440 pixels (WQHD+) avec un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz et une profondeur de couleur échantillonnée jusqu’à 10 bits (HDR).

Les caméras grand angle et ultra grand angle de l’appareil s’appuient toutes deux sur un capteur 50 MP IMX766 de Sony avec autofocus à détection de phase multidirectionnel. Le grand-angle affiche une ouverture à f/1.7, l’ultra grand-angle une ouverture à f/2.2 avec un champ de vision de 110 degrés.

Le double capteur de la caméra principale permet de filmer en HDR et 10‑bit, en qualité 4K en 30 ou 60 images par seconde, et en 1080p jusqu’à 240 images par seconde. Mais il se démarque aussi avec un mode Ultra Night pour la réalisation de vidéos en 4K qui tire profit de la puce dédiée. Les progrès par rapport à la gamme précédente Find X3 sont notables en basse lumière où la concurrence entre les fabricants de smartphones fait rage.

La gamme sera commercialisée le 14 mars prochain au prix de 1299 fr. pour le modèle phare Oppo Find X5 Pro. Ce dernier vient notamment concurrencer dans cette catégorie de prix le Galaxy S22 Ultra de Samsung, le Mi 11 Ultra de Xiaomi et le P50 Pro de Huawei (privé de la 5G et des services Google) pour les appareils Android, et l’iPhone 13 Pro Max chez Apple.