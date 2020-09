Le soap brows: la technique pas chère pour sculpter ses sourcils

Cette technique coûte trois fois rien, c’est pour ça qu’elle fait le buzz sur Instagram et TikTok. Le soap brows est si populaire que des pontes du make-up tels que Linda Hallberg, Robin Evans et Rihanna Priscilla Ono l’ont adopté.

Pour fixer les cils, on remplace le gel par du savon solide, incolore et non parfumé. Idéalement, il doit être à la glycérine.