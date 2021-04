Von der Leyen «humiliée» : Le Sofagate serait un «piège» de la Turquie

Le secrétaire français aux Affaires européennes affirme que «l’affront» fait à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est un acte «délibéré».

«Il faut remettre l’église au milieu du village. Le problème dans cette affaire ce n’est pas l’Europe, c’est la Turquie», a asséné le responsable français. «La Turquie s’est mal comportée», a-t-il ajouté, en pointant «une forme d’agressivité générale et de posture de la Turquie à l’égard de l’Europe». «C’est un problème turc qui a été fait, délibérément je crois, à notre égard (...) Il ne faut pas qu’en plus on batte notre coulpe d’Européens», a-t-il insisté.

«Il y a eu une forme de piège (..) Entre celui qui a tendu le piège et celui qui est tombé dans le piège, je préfère qu’on mette la culpabilité sur celui qui a tendu le piège», a déclaré Clément Beaune. Il a aussi estimé qu’il y avait «un vrai problème de non respect de la démocratie et de dérive autocratique en Turquie» et que les Européens se devaient d’être «très fermes avec les Turcs».