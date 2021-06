Haute-Savoie (F) - Le sol se dérobe à Bossey: «La chaîne de solidarité n’est pas un vain mot» 

1 / 5 Le sol s’est dérobé à quelques mètres de trois immeubles. 20 MInutes / jef Les ouvriers sont à pied d’œuvre pour sécuriser la zone, qui a dû être évacuée de ses quelque 80 habitants. 20 Minutes / jef Luc Pecorini, le maire de Bossey, ici devant le restaurant la Ferme de l’Hospital, explique la situation mercredi matin. 20 Minutess

«Pour nous, c’est un véritable désastre. On a pris ça en pleine tronche.» Ce mercredi matin, Jean-Luc Pecorini, le maire de Bossey (F), observe atterré l’immense glissement de terrain survenu la veille en fin de matinée à quelques mètres de trois immeubles érigés sur les contreforts du Salève. Mais l’élu tire aussi du positif de cet épisode qui aura finalement été plus effrayant que dramatique. «Nous avions prévu des solutions de relogement et de la nourriture pour les quelque 80 habitants du lotissement. Cela n’a pas été nécessaire: la solidarité du village a suffi, tous ont pu être hébergés chez des voisins ou des proches. Je remercie toutes ces personnes. Ici, la chaîne de solidarité, ce n’est pas un vain mot, et cela fait du bien.»

«Il existe un fort espoir»

Il n’est pas encore question, pour l’heure, de réintégrer les immeubles, et le restaurant gastronomique de la Ferme de l’Hospital, situé juste sous les logements, est toujours fermé. Mais la vie normale devrait rapidement reprendre ses droits. «Il existe un fort espoir que les gens puissent regagner leur domicile.» Le maire préfère ne pas donner de date fixe, mais est optimiste. «Trois jours, cinq jours, une semaine, on ne sait pas. Les meilleurs géologues sont là, ils travaillent, le site est sécurisé. Les immeubles eux-mêmes n’ont pas été endommagés. Ils n’ont pas bougé. Le problème, c’est tout ce qui se trouve sur les remblais effrités», en l’occurrence une route d’accès, des trottoirs et des lampadaires. Dès que les remblais en question auront été consolidés, un retour des habitants deviendra envisageable.

Le Salève ne s’effondre pas