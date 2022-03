Energie  – Le solaire et l’éolien ont produit plus de 10% de l’électricité mondiale en 2021

Énergie : Le solaire et l’éolien ont produit plus de 10% de l’électricité mondiale en 2021

L’année passée, 50 pays ont atteint ce seuil énergétique symbolique au sein de leur production de courant. Mais le charbon a lui aussi connu un rebond.

Les infrastructures solaires et éoliennes ont pour la première fois produit conjointement plus de 10% de l’électricité mondiale en 2021, selon un rapport publié mercredi par le centre de réflexion Ember.

Une première pour la Chine et le Japon

Désormais 50 pays ont atteint ce niveau, dont pour la première fois l’an dernier la Chine et le Japon, selon cette 3e Revue globale de l’électricité, qui compile les données 2021 de 75 pays, représentant 93% de la demande mondiale.

Pays-Bas, Australie et Vietnam connaissent la transformation la plus rapide, la part du solaire et de l’éolien ayant gagné dix points sur les deux dernières années.