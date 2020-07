Verbier (VS)

Le Solaris, le petit frère du Polaris

Une édition estivale du festival électronique a été créée. A vivre en altitude chaque week-end jusqu’en août.

Depuis le 11 juillet et jusqu’au 8 août 2020, le Solaris rythme les week-ends de la station bagnarde. «On a toujours eu l’idée d’une édition estivale du Polaris qui se joue début décembre. C’est chaque fois un pari osé de lancer un nouveau festival quelle que soit la période. Avec la pandémie, il y a moins d’événements, les artistes demandent davantage à jouer. On y a donc vu des opportunités», expliquent les organisateurs.

Concrètement, une «aire de jeux» de 1500 m2 avec ping-pong, pétanque, transats, grillades et DJ electro, dont la star Âme samedi, est installée à Savoleyres, au dessus de Verbier, à 2300m d’altitude. Au maximum 300 personnes peuvent y participer après s’être pliées aux mesures sanitaires habituelles: «Le but est de vivre une expérience de jour en plein air à la montagne. Ce n’est donc pas une ambiance clubbing pure et dure».