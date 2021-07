Le Solaris remet le couvert ce été à Verbier

Verbier (VS) : Le Solaris remet le couvert ce été

Le festival électronique, qui s’ouvre le samedi 3 juillet 2021, se jouera pour la deuxième année consécutive sur les hauts de Verbier (VS).

Le petit frère du Polaris a de nouveau lieu en 2021. Ce festival electro s’ouvre samedi 3 juillet 2021 avec Acid Pauli en star et se jouera tous les samedis de 14h à 23h jusqu’au 14 août 2021 à Savoleyres, à 2350m d’altitude. Le certificat Covid sera obligatoire, avec possibilité de se faire tester dans une pharmacie de Verbier (VS).

«On navigue toujours autant à vue qu’en 2020. On doit être agile et réagir vite. C’est du stress», souffle Mirko Loko, codirecteur et programmateur. Solaris aurait pourtant pu voir plus grand que ses 400 personnes par jour: «C’est vrai. Mais on avait envie de rester petit, humble, et soigner les détails, comme ajouter un toit rétractable en cas de pluie». Niveau line-up, c’est du lourd avec Laurent Garnier, Jayda G, DJ Deep, Folamour, Dixon ou Carl Craig.