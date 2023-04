Fuite de documents : Le soldat américain inculpé proférait des «menaces» sur internet

«Eliminer les faibles d’esprit»

Selon un document judiciaire rendu public avant l’audience pour appuyer son maintien en détention, Jack Teixeira, 21 ans, «exprimait régulièrement des commentaires à propos de violence et de meurtres» sur les réseaux sociaux. «En novembre 2022, il a déclaré que si ça ne tenait qu’à lui, il «tuerait une tonne de gens» pour «éliminer les faibles d’esprit»», écrivent les procureurs. Ils ajoutent qu’en février 2023, Jack Teixeira avait aussi demandé conseil à un autre internaute sur le type de fusil qu’il serait plus facile d’utiliser à l’arrière d’un véhicule SUV, évoquant une tuerie de masse «dans une foule urbaine ou en banlieue». Les procureurs soulignent aussi que le suspect possédait plusieurs armes, certaines «à quelques mètres de son lit» et que la perquisition aux domiciles de sa mère et de son père avait révélé un «arsenal virtuel», comprenant des fusils et un bazooka.