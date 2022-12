Qatar 2022 : Le soldat Griezmann, symbole des Bleus de 2022

Le pari de Deschamps

Le No 7 joue comme un No 8, au relais d’Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, et il s’agit sans doute du pari le plus inattendu du sélectionneur dans cette Coupe du monde.