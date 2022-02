Statistiques : Le solde migratoire est resté stable en 2021

La différence entre les étrangers actifs venant en Suisse et ceux la quittant est restée stable l’an dernier, selon les chiffres publiés jeudi.

L’immigration de personnes actives sur le marché du travail est restée stable en 2021. L’an dernier, le solde migratoire des actifs s’est établi à 61’526 personnes, selon une statistique publiée jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Fin 2021, 1’452’089 citoyens de l’UE/AELE et 738’204 ressortissants d’États tiers résidaient en Suisse, soit un total de 2’190’293 personnes. L’immigration des personnes en provenance de l’UE/AELE a diminué de 3173 personnes pour s’établir à 94’870 personnes, tandis que celle des personnes originaires d’États tiers a augmenté de 7760 personnes pour s’établir à 46’679 personnes. Parallèlement, 74’392 résidents permanents de nationalité étrangère ont quitté la Suisse.

Autre chiffre marquant: 36’917 étrangers ont acquis la nationalité suisse, dont 7947 personnes d’origine allemande, 4207 personnes d’origine italienne et 3152 personnes d’origine française. Les Italiens formaient la population étrangère la plus importante, avec 331’379 résidents à titre permanent. Ils étaient suivis des Allemands (313’702 personnes), des Portugais (258’943 personnes) et des Français (151’551 personnes).