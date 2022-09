Lausanne: Le soleil a réchauffé les coeurs des manifestants pour le climat

Lausanne : Le soleil a réchauffé les cœurs des manifestants pour le climat

Capricieuse toute la matinée, la météo a finalement bien joué le jeu. Comme pour donner raison aux manifestants qui chantaient: «On est plus chauds que le climat», le soleil a décidé d’être lui aussi de la partie samedi après-midi à Lausanne. Ses doux rayons ont ainsi réchauffé le cœur des centaines de personnes – un millier à vue d’œil – venues crier leur préoccupation quant au réchauffement climatique. «Et 1, et 2 et 3 degrés, un crime contre l’humanité», vociféraient-elles.