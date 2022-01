Météo : Le soleil brille plus à Neuchâtel qu’à La Chaux-de-Fonds

Alors que la Métropole horlogère était réputée pour son ensoleillement, elle est désormais battue depuis une quinzaine d’années par le chef-lieu du canton.

Le quotidien explique en effet que jusqu’au début des années 2000, La Chaux-de-Fonds bénéficiait d’un ensoleillement de 3 jours de plus en moyenne par an que Neuchâtel. Mais depuis 2006, le soleil a été chaque année (sauf en 2015) plus généreux dans le bas du canton. À l’image de l’an dernier, où l’astre a brillé 5,5 jours de plus que dans le haut.