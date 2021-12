Vu de l’étranger : Le sommet Biden-Poutine à Genève renforce l’image de la Suisse

L’abandon de l’accord-cadre avec l’Union européenne, par contre, est critiqué par les pays voisins.

La rencontre entre la Russie et les États-Unis au bout du lac est l’événement qui a fait le plus largement parler de la Suisse à l’étranger. Dans ce contexte, Genève et la Suisse ont bénéficié «d’une présence médiatique inégalée depuis plusieurs années», se réjouit le DFAE. De nombreux médias internationaux ont fourni des détails sur des points positifs tels que la Genève internationale, les bons offices de la Suisse, sa neutralité et sa tradition d’État hôte.