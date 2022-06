Etats-Unis: Le Sommet des Amériques se finit sur un partenariat sur l’immigration

États-Unis : Le Sommet des Amériques se finit sur un partenariat sur l’immigration

Le «Sommet des Amériques», organisé par les États-Unis à Los Angeles, a été plus marqué par des frictions que par des annonces concrètes ou spectaculaires.

Vingt pays ont lancé vendredi un partenariat sur l’immigration en Amérique latine, sous la houlette des États-Unis et en conclusion d’un «Sommet des Amériques» marqué par plus de frictions que d’annonces concrètes ou spectaculaires.

«Aucun pays ne doit être laissé» seul face aux mouvements de population croissants qui voient des milliers de personnes tenter de passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis, fuyant la misère et l’insécurité, a dit le président américain Joe Biden vendredi.

20’000 réfugiés

Plus de six millions de Vénézuéliens ont fui leur pays, en proie à une très grave crise économique et sociale. Ni le Venezuela, ni Cuba ni le Nicaragua n’ont été conviés par Washington, ce qui a suscité de vives critiques de certains dirigeants et le boycott pur et simple du président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador.