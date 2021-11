Diplomatie : Le sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping devrait avoir lieu lundi

Au menu des discussions pour les présidents chinois et américains, le commerce, les droits humains ou encore la situation à Taïwan.

C’est à Anchorage, en Alaska, que les États-Unis et la Chine avaient organisé en mars leur premier face-à-face depuis l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden.

La première rencontre virtuelle entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping devrait avoir lieu lundi, ont rapporté jeudi plusieurs médias américains. Les deux hommes se sont déjà téléphoné à deux reprises, mais ce sommet est l’occasion pour les deux superpuissances de poursuivre le dialogue, au moment où les relations entre Pékin et Washington sont au plus bas sur toute une série de sujets, du commerce aux droits humains en passant par les ambitions régionales de la Chine.