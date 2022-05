Partygate : Le sort de Boris Johnson suspendu au rapport d’enquête

Le Premier ministre britannique se prépare à la publication, dès mercredi selon les médias, des conclusions de l’enquête administrative sur le «partygate». Elles risquent d’aggraver la crise menaçant Boris Johnson.

Après des mois de révélations et revirements dans le scandale des fêtes à Downing Street pendant les confinements anti-Covid, la haute fonctionnaire Sue Gray doit remettre mercredi dans la matinée son rapport à Downing Street avant qu’il ne soit mis en ligne, affirment la BBC, le «Telegraph» et le «Times». Le chef du gouvernement conservateur, Boris Johnson, doit s’exprimer dans la foulée au Parlement sur le sujet, en plus de sa séance hebdomadaire de réponse aux questions des députés à 11H00 GMT.