Procès pour trafic sexuel : Le sort de Ghislaine Maxwell entre les mains du jury

L’ex-compagne de Jeffrey Epstein, accusée d’avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures pour satisfaire le milliardaire décédé, a refusé de témoigner et plaide non coupable.

Le jury au procès pour trafic sexuel à New York de Ghislaine Maxwell a repris ses délibérations mardi, pour décider si l’ancienne compagne du financier américain Jeffrey Epstein, mort en prison, a aidé ce dernier à s’entourer de jeunes filles pour qu’il les exploite sexuellement.

Au tribunal fédéral de Manhattan, les douze jurés s’étaient déjà retirés pendant une heure lundi en fin d’après-midi pour entamer leur huis clos, après une dernière journée de débats consacrée aux plaidoiries de la défense et de l’accusation. Ils se sont à nouveau réunis mardi matin afin de poursuivre leurs délibérations.

Après trois semaines de procès, ils doivent dire si Ghislaine Maxwell, 59 ans, s’est rendue ou non coupable de six crimes, tous en lien avec des violences sexuelles commises entre 1994 et 2004 par Jeffrey Epstein sur quatre victimes mineures à l’époque des faits, qui ont témoigné au procès.