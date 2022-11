Le sort de la «Britney Spears arabe» captive le public

La question du droit des femmes est sensible en Egypte où selon les autorités, près de huit millions de femmes avaient subi en 2015 des violences de la part d’un époux, d’un proche ou d’un étranger dans l’espace public. Par ailleurs, en 2021, le gouvernement a proposé, sans succès, un projet de loi visant à permettre aux pères et aux frères des 50 millions d’Egyptiennes d’annuler leur mariage. Du Maroc au Yémen, en passant par Bahreïn ou le Soudan, artistes et internautes ont lancé mots-clés et autres messages de soutien à Sherine Abdel Wahab, qu’ils suivent depuis plus de 20 ans.