Etats-Unis : Le sort de la pilule abortive suspendu à une décision de la Cour suprême

«Nous attendons tous»

C’est l’accès sur tout le territoire à la mifépristone qui est en jeu à la suite de décisions de justice contradictoires ayant semé la confusion, poussant l’administration Biden à saisir la haute cour . L’issue de l’affaire est extrêmement incertaine et le flou plane sur ce que la Cour, dominée par les conservateurs, pourrait décider, après avoir annulé l’an dernier la garantie constitutionnelle à l’IVG. «Nous attendons tous», a dit vendredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. «C’est une période sans précédent». «Nous sommes prêts pour toute annonce, quelle qu’elle soit, venant de la Cour suprême et si nécessaire, nous sommes prêts à une longue bataille judiciaire», a-t-elle ajouté.

Certaines des options à la disposition de la haute cour sèmeraient le chaos, ont mis en garde des défenseurs du droit à l’avortement, et pourraient même remettre en cause l’autorité de l’Agence américaine des médicaments (FDA). Sans une suspension par la Cour, les décisions «des instances inférieures brouilleraient le régime de régulation d’un médicament dont la FDA a dit qu’il était sûr et efficace dans les conditions approuvées», a argué au nom du ministère de la Justice l’avocate Elizabeth Prelogar.

Bataille judiciaire

Elle a aussi averti que si la Cour décidait de laisser ces jugements en vigueur, les plaquettes existantes de mifépristone deviendraient aussitôt non conformes et ne pourraient donc plus circuler. Même au Canada voisin, la décision attendue provoque l’inquiétude. La ministre canadienne de la Famille, Karina Gould, a réitéré que son pays entendait aider les Américaines si nécessaire. Plus de cinq millions d’Américaines ont déjà pris de la mifépristone depuis son autorisation par la FDA il y a plus de 20 ans.