Iran : Le sort de l’avocate Nasrin Sotoudeh inquiète l’ONU

La Haute commissaire aux droits de l’homme Michelle Bachelet a appelé mardi à Genève à la libération immédiate de l’avocate iranienne.

Plus largement, Mme Bachelet a réitéré son appel à libérer les détenus politiques en Iran face à la détérioration de leurs conditions avec le Covid. Plus de 210’000 personnes étaient prisonnières en juin, deux fois et demi plus que la capacité carcérale.